29 Kasım-2 Aralık

German Films ve Goethe-Institut işbirliğiyle düzenlenen Kino 2017 seçkisi İstanbul, Ankara ve Gaziantep’ten sonra İzmir’e de uğrayacak. Program kapsamında gösterilecek filmler arasında romantik komedi türündeki Kör Talih (Mein Blind Date mit dem Leben), ruhsal bunalım geçiren ev kadını Helene’in hikâyesini anlatan Gerçek Mutluluk (Gleissendes Glück), Holokost araştırmacısı Toto’nun yaşadığı aşkı anlatan romantik komedi Dünden Kalan Çiçekler (Die Blumen von Gestern), Berlin Film Festivali’nde yarışan biyografik belgesel Beuys ve Volker Schlöndorff imzalı Unutulmayan Aşk (Return to Montauk), ünlü yazar Stefan Zweig’in intiharına odaklanan Şafak Sökmeden (Stefan Zweig: Farewell to Europe) yer alıyor. Ayrıca program kapsamında Julian Rosefeldt’in yönettiği ve Cate Blanchett’ın on üç farklı karakterin ağzından farklı sanat manifestolarını okuduğu Manifesto da izlenebilir. Gösterimler Fransız Kültür Merkezi ile İzmir Karaca Sineması’nda yapılacak.

www.kinotr.org