Paylaş

12-22 Ocak / İstanbul Modern Sinema

İstanbul Modern, her yıl Oscar töreninin yaklaşması vesilesiyle gerçekleştirdiği ‘Oscar’ın Yabancıları’ adlı programa bu yıl da devam ediyor. Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde ülkelerin aday adayı gösterdiği filmlerden oluşan seçki, geçtiğimiz yıl festivallerde beğeniyle karşılanan ve ses getiren filmleri bir araya getiriyor. Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde ilk dokuz arasına kalmadığı için büyük şaşkınlık yaratn O Kadın’ı (Elle) vizyonda kaçıranlar bu sefer pas geçmemeli. Paul Verhoeven’ın geri dönüş filmi O Kadın, Isabelle Huppert’in kariyerinin en iyi performanslarından birini ortaya koyduğu bir erotik gerilim. Filmin bu kategoride adaylık alamayacağı kesinleşse de, New York ve Los Angeles Film Eleştirmenleri dernekleri tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen ve Altın Küre’lerde yine aynı kategoride adaylık kazanan Huppert’in Oscar adayları arasına girmesi çok da şaşırtıcı olmayacak. Programda yer alan ve yine ilk dokuz arasına girmemesiyle şaşırtan Pedro Almodóvar imzalı Julieta da vizyonun ardından izleyicilerle tekrar buluşacak.

Bu kategoride ilk dokuz arasına giren İsviçre adayı Kabakçığın Hayatı (Ma Vie de Courgette) Cannes Film Festivali’nin en beğenilen filmlerinden biriydi. En İyi Animasyon dalında da Oscar’ın favorilerinden biri olan Kabakçığın Hayatı hem çocukların hem yetişkenlerin zevkle izleyeceği hüzünlü bir animasyon. Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Film ödülünü kazanan Olli Maki’nin En Mutlu Günü (Hymyilevä Mies) ise kariyerinin en önemli müsabakasına çıkmak üzere olan ve bununla hiç ilgilenmeyen bir boksörün hikâyesini Fransız Yeni Dalgası’nı hatırlatan bir estetikle anlatıyor. Finalistler arasına giremeyen film yine de seçkinin öne çıkan yapımlarından. Ödülün favorileri arasında gösterilen Danimarka yapımı Mayın Ülkesi (Under Sandet) de dikkatlerden kaçmamalı. Film, savaşın ardından iki milyon mayını elleriyle temizlemeye zorlanan Alman askerlerinin hikâyesini anlatıyor.

Program kapsamında izlenebilecek diğer filmler Meksika’nın adayı Desierto, Singapur’un adayı Apprentice, Hırvatistan’ın adayı On the Other Side (S One Strane), Güney Kore’nin adayı Karanlık Görev (The Age of Shadows) ve Mısır’ın adayı Clash (Esthebak).

www.istanbulmodern.org