11-21 Ocak / İstanbul Modern Sinema
İstanbul Modern Sinema, Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde Oscar aday adayı olan filmlerden bir seçkiyi izleyiciyle buluşturuyor. ‘Oscar’ın Yabancıları’ programındaki filmlerden ilki, Michael Haneke’nin son filmi Mutlu Son (Happy End). Avusturya’nın Oscar adayı olan filmde her zamanki gibi burjuvazinin korunaklı dünyasını ve ahlak anlayışını eleştiren Haneke, bir mecra olarak sosyal medyayı araç ediniyor bu kez. Arjantin’in Oscar adayı olarak seçilen Lucrecia Martel imzalı Zama, 18. yüzyılda Arjantin taşrasında atama bekleyen İspanyol bir bürokratın giderek sürreal bir nitelik kazanan öyküsünü anlatıyor. Programdaki filmler arasında, Oscar yarışında ilk dokuza kalmayı başaran tek örnekse, İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un geçtiğimiz yıl Cannes’da Altın Palmiye kazanan Kare’si (The Square).