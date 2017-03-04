Ozon Hakkında Her Şey

9-19 Mart / İstanbul Modern
Yakın dönem Fransa sinemasının en üretken yönetmenlerinden François Ozon’un tüm filmleri Mart ayında İstanbul Modern’de sinemaseverlerle buluşuyor. Geçtiğimiz aylarda son filmi Frantz’la (2016) büyük beğeni toplayan Ozon’un sinemasıyla tanışmak veya filmlerini bir kez daha büyük ekranda izlemek isteyenler yönetmenin Türkiye’deki bu ilk retrospektifini kaçırmamalı. Özellikle kadın ve kuir odaklı hikâyelerinde, cüretkâr derinlikleri ve gerilimleri müthiş bir incelikle keşfeden Ozon, ilk uluslararası ödülü olan Teddy Ödülü’nü 2000 yılında Berlin Film Festivali’nde Kızgın Taşlara Düşen Su Damlaları (Gouttes d’Eau sur Pierres Brûlantes, 2000) ile kazanmıştı. Yirmi beş yıllık kocasının aniden ortadan kaybolmasıyla ürkek bir özgürleşme yaşayan Marie’ye odaklanan Kumun Altında (Sous le Sable, 2000); Fransa sinemasının kült kadın oyuncularını bir araya getiren müzikal 8 Kadın (8 Femmes, 2002); yıkım ile yaratıcılık arasındaki ince çizgiyi kurcalayan Havuz (Swimming Pool, 2003); hikâye anlatıcılığının gücünü müthiş bir gerilime dönüştüren Evde (Dans la Maison, 2012) gibi Ozon klasikleri, programın öne çıkanları arasında.