Salt Galata

Salt’ın düzenlediği Perşembe Sineması’nın ‘Ev’ temalı gösterimleri Mayıs ayında da devam ediyor. Evi kimi bir tasarım nesnesi, kimi bir sığınma mekânı, kimi bir ütopya, kimi de bir varoluş biçimi olarak tanımlayan kurmaca, belgesel ve animasyon filmleri bir araya getiren program kapsamında 4 Mayıs’ta Hayao Miyazaki’nin başyapıtlarından Komşum Totoro (Tonari no Totoro, 1988), 11 Mayıs’ta Lixin Fan’ın bol ödüllü belgeseli Eve Giden Son Tren (Gui Tu Lie Che, 2009), 18 Mayıs’ta Andrey Zvyagintsev’in Cannes Film Festivali’nden En İyi Senaryo ödülüyle dönen ve Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar adaylığı elde eden filmi Leviathan (2014) ve 25 Mayıs’ta Rax Rinnekangas’ın Melnikov Evi (Melnikovin Talo, 2007) adlı belgeseli izleyiciyle buluşacak.

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