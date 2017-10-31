Perşembe Sineması

5 Ekim-7 Aralık / Salt Galata
Salt Galata’nın düzenlediği Perşembe Sineması, farklı ev hâllerini ele alan film gösterimlerine Kasım ayında da devam ediyor. Program kapsamında 2 Kasım’da Jacqueline Kennedy’nin kuzeni Edith Beale ile annesinin terk edilmiş bir konakta geçirdikleri günlere ve sorunlu ilişkilerine odaklanan Maysles Kardeşler belgeseli Boz Bahçeler (Grey Gardens, 1975), 9 Kasım’da Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg’in Dogma ’95’ten izler taşıyan, 70’li yıllarda büyük bir evde komün hâlinde yaşayan bir grup arkadaşın hikâyesini anlatan Komün’ü (Kollektivet), 16 Kasım’da beş farklı eve yerleşen ve bu evleri dönüştüren insanların hayatlarını ele alan Chris Smith belgeseli Evde Çektik (Home Movie, 2001), 23 Kasım’daysa ölene kadar evini satmamaya yemin etmiş bir kadının mücadelesi üzerinden günümüz Brezilya’sındaki kentesel dönüşüme temas eden Kleber Mendonça Filho imzalı Aquarius gösterilecek.