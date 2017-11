Paylaş

14-19 Kasım

Salt Galata, 2015 yılında gerçekleşen Paris İklim Konferansı doğrultusunda ‘Bu Son Şansımız Mı?’ başlığı altında müze kurumlarının çevre konusundaki sorumluluğunu tartışan bir etkinlik düzenlemişti. 2017 Bonn İklim Değişikliği Konferansı sonrasında bu gösterimler aynı tema etrafında devam edecek. Sekiz belgeselin gösterileceği programda iklim değişikliği ve çevre sorunları ele alınacak.

Gösterimler 14 Kasım’da, Kenyalı bir çiftçinin iklim değişikliğinden etkilenen köyünü ve ailesini anlatan Yağmur İçin Teşekkürler (Thank You for the Rain) filmiyle başlayacak. Ayrıca 17 Kasım’da deniz biyoloğu Mert Gökalp’ın filmi Lüfer: Boğazın Prensi (2015) yönetmen ve ekibinin katılımıyla gerçekleşecek. Gösterilecek diğer filmler arasında, yok olan mercan kayalıklarını ele alan Netflix yapımı belgesel Mercan Peşinde (Chasing Coral, 2017) ve antrolopolog annesiyle beraber gezen bir gencin gözünden çekilmiş Antropologlar (The Anthropologist, 2015) da yer alıyor.

