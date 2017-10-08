Ekim-Aralık ayları arasında her perşembe günü Salt Galata’daki Oditoryum’da gerçekleşecek ‘Perşembe Sineması’ gösterimlerinin bu yılki teması ‘Ev Hâlleri’. Üç aylık süreçte bu tema kapsamında kurmaca ve belgesel, toplamda on film izleyiciyle buluşacak. Program kapsamında 5 Ekim’de aktivist yazar Jane Jacobs’ın kentsel dönüşüm projelerine karşı mücadelesini anlatan biyografik film Yurttaş Kane: Kent İçin Mücadele (Citizen Kane: Battle for the City, 2017), 12 Ekim’de üç çocuğun evlerini terk ederek ormanda yaşamaya başlamalarını anlatan Yazın Kralları (The Kings of Summer, 2013), 19 Ekim’de İtalya’daki bir ada halkıyla mülteciler arasındaki temassızlığa odaklanan Altın Ayı ödüllü belgesel Denizdeki Ateş (Fuocoammare, 2016) ve 26 Ekim’de de on yedi yaşındayken kaçırılan ve yedi sene boyunca bir odada hapsedilen bir genç kadının hikâyesini anlatan, başroldeki Brie Larson’a En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandıran Gizli Dünya (Room, 2015) gösterilecek.
Altyazı’yı Nerede Bulabilirim?
Dergide Bu Ay
Bir Sinema Psikopatının Listesi
TANIL BORA
1. Kesişen Hayatlar (Krugovi, 2013)
2. Babam İş Gezisinde (Otac Na Sluzbenom Putu, 1985)
3. Yağmurdan Önce (Before The Rain, 1994)
4. İnsanları Seyreden Güvercin (En Duva Satt på en Gren och Funderade på Tillvaron, 2014)
5. İyi Yürek (The Good Heart, 2010)
6. Bir Ayrılık (Jodaeiye Nader az Simin, 2011)
7. Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar (Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, 1988)
8. 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men, 1957)
9. Özel Bir Gün (Una Giornata Particolare, 1977)
10. Leviathan (2014)
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Rastgele Bir Film
Yolculuk (El Viaje, 1992) Üçüncü Sinema’nın ikonik yönetmeni Fernando E. Solanas’ın 90’larda ulusal sinema sorularını yeniden canlandırdığı, benzersiz bir yol ve arayış hikâyesi. Arjantin’in en güneyinde Tierra del Fuego’da, kendisine sunulan hayatın içine sığmayan genç Martin, yıllardır ayrı kaldığı babasını bulma umuduyla bir sabah her şeyi geride bırakarak yola çıkar. Bir çizgi romanın sayfalarından taşan sesiyle Martin’in hafızasında canlı bir kahraman olan ‘Baba’, aynı zamanda ortak bir Latin Amerika kimliğinin de arayış nesnesine dönüşür. Martin’in yolculuğu, babasının yokluğunu uçsuz bucaksız bir coğrafyayla ve bu coğrafyada yaşayan halklarla telafi etme çabası gibidir aynı zamanda. Yere düşerek paramparça olan çerçevelenmiş general resimleriyle başlayan film, önce sular altında kalmış ‘batmakta’ olan bir Arjantin’le karşılaştırır bizi. Sonrasında yer yer büyülü gerçekçi yer yer grotesk, farklı üslupları bir araya getiren bir görsel yolculuğun sonunda kemer sıkma politikalarının gündemde olduğu Brezilya’ya varırız. Gerçeklik ve mit Solanas’ın kamerasında iç içe geçer. Yolculuğun sonunda Latin Amerika, bir dayanışma ruhunun adı olur. Övgü Gökçe
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