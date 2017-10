Paylaş

Ekim-Aralık ayları arasında her perşembe günü Salt Galata’daki Oditoryum’da gerçekleşecek ‘Perşembe Sineması’ gösterimlerinin bu yılki teması ‘Ev Hâlleri’. Üç aylık süreçte bu tema kapsamında kurmaca ve belgesel, toplamda on film izleyiciyle buluşacak. Program kapsamında 5 Ekim’de aktivist yazar Jane Jacobs’ın kentsel dönüşüm projelerine karşı mücadelesini anlatan biyografik film Yurttaş Kane: Kent İçin Mücadele (Citizen Kane: Battle for the City, 2017), 12 Ekim’de üç çocuğun evlerini terk ederek ormanda yaşamaya başlamalarını anlatan Yazın Kralları (The Kings of Summer, 2013), 19 Ekim’de İtalya’daki bir ada halkıyla mülteciler arasındaki temassızlığa odaklanan Altın Ayı ödüllü belgesel Denizdeki Ateş (Fuocoammare, 2016) ve 26 Ekim’de de on yedi yaşındayken kaçırılan ve yedi sene boyunca bir odada hapsedilen bir genç kadının hikâyesini anlatan, başroldeki Brie Larson’a En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandıran Gizli Dünya (Room, 2015) gösterilecek.

