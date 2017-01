Paylaş

6, 13 Ocak / Caddebostan Kültür Merkezi

Pera Film, Kadıköy Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi işbirliğiyle sinema tarihinin önemli filmlerinin gösterildiği ‘Sinematek Yaşıyor! 50. Yılda, 50 Film, 50 Sunum’ programı Ocak ayındaki gösterimlerle sona eriyor. 6 Ocak’ta Billy Wilder’ın toplumsal cinsiyet rollerini ters yüz eden komedisi Bazıları Sıcak Sever (Some Like It Hot, 1959), Nebil Özgentürk’ün sunumuyla izleyicilerle buluşacak. 13 Ocak’ta ise, Martin Scorsese’nin başyapıtı Taksi Şoförü (Taxi Driver, 1976) yazar Ahmet Ümit’in sunumuyla gösterilecek.