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3-9 Kasım

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu sene ‘Adalet’ temasıyla yedinci kez seyirciyle buluşacak. Gösterimleri Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında yapılacak festivalin açılış filmi, prömiyeri Berlin Film Festivali’nde gerçekleştirilen Elveda Almanya (Es War Einmal in Deutschland…). 1946 yılında Frankfurt’ta geçen filmde Holokost’tan kaçarak ABD’ye ulaşmaya çalışan David Berman ve arkadaşlarının hikâyesi ele alınıyor.

Festivalde gösterilecek diğer filmler arasında Aki Kaurismäki’nin Suriyeli bir göçmen ile Finlandiyali bir restoran sahibinin arkadaşlığını ele aldığı Umudun Öteki Yüzü (Toivon Tuolla Puolen), Mumammed Resulof’un yönettiği, Rıza adında İranlı bir çiftçinin özel şirketlere karşı sürdürdüğü hukuk mücadelesine odaklanan Dürüst Bir Adam (Lerd), Avrupa’daki en büyük hapishane kaçkınlarından biri olan Larry Marley’nin hikâyesini anlatan Labirent (Maze), Volt adında bir polisin bir mülteciyi öldürmesi sonrası yaşadığı iç sorgulamaları ele alan Volt, İsrail’de bir savaş sırasında karşı karşıya gelen dört çocuk ve iki kaçak askerin hikâyesine odaklanan Küçük İnsanların Ülkesi (Medinat Hagamadim) gibi filmler yer alıyor.

Suç ve Ceza Film Festivali’nin bu seneki Onur Konuğu, usta yönetmen Erden Kıral. Festivalin ‘İz Bırakanlar’ bölümündeyse Erden Kıral’ın Bereketli Topraklar Üzerinde’siyle (1980) birlikte Tunç Başaran’dan Uçurtmayı Vurmasınlar (1989) ve Costa-Gavras’tan Kayıp (Missing, 1982) gibi klasikler izlenebilecek. Jüri üyeleri arasında Feride Çiçekoğlu ve Demet Evgar’ın da bulunduğu Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda on film yarışacak. Bu filmler arasında Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış Bölümü’nde gösterilen ve Bulgaristan’daki hukuksuzlukları mizahi bir dille ele alan Yol Ayrımı (Posoki), Sırbistan’da bir otelde geçen ve yirmi yıl önceki savaşın izlerini taşıyan bir çatışmaya odaklanan Erkekler Ağlamaz (Muskarci ne Placu) ve Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde Seyirci Ödülü’nün sahibi olan Hayatın İçinde (Insyriated) dikkat çekiyor. Festival kapsamında ayrıca ‘Hukuk Devletinin Terör ve Darbelere Karşı Korunması’ konulu bir akademik sempozyum da düzenlenecek.

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