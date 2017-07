UNIQ Açıkhava Film Festivali

Paylaş

1 Haziran-16 Eylül / UNIQ Açıkhava Sahnesi

Başka Sinema işbirliğiyle gerçekleştirilen UNIQ gösterimleri, yaz aylarında da devam ediyor. 2 Temmuz’da gösterilecek The Beatles: Turne Yılları (The Beatles: Eight Days A Week) ile başlayacak gösterimler, T2 Trainspotting, Snowden, Café Society, Neruda, Dalida, Frantz, Gelecek Günler (L’Avenir), Blue, Anayurt Oteli (1987) gibi bu yıl vizyona giren yapımlarla devam edecek. Ayrıca 10 Ağustos’ta Suspiria (1977) ve Teksas Katliamı’nın (Texas Chainsaw Massacre, 1974) bir arada gösterileceği bir ‘İki Film Birden’ etkinliği de izleyicileri bekliyor.

www.uniqistanbul.com