UNIQ İstanbul  Açıkhava Gösterimleri

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Olli Maki’nin En Mutlu Günü

UNIQ İstanbul’da 3 Eylül’de eski boks şampiyonu Olli Maki’nin hikâyesini anlatan Olli Maki’nin En Mutlu Günü (Hymyilevä Mies),  5 Eylül’de geçen yıl Berlinale’den En İyi Senaryo Ödülü’yle dönen Polonya yapımı  Aşk Birleşik Devletleri (Zjednoczone Stany Milosci), 7 Eylül’de Guillaume Canet’nin Rock’n Roll’u ve 16 Eylül’de de Zeki Ökten-Yılmaz Güney klasiği Sürü (1978) gösterilecek

www.uniqistanbul.com/uniqacikhavasahnesi

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