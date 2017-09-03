UNIQ İstanbul  Açıkhava Gösterimleri

UNIQ İstanbul’da 3 Eylül’de eski boks şampiyonu Olli Maki’nin hikâyesini anlatan Olli Maki’nin En Mutlu Günü (Hymyilevä Mies), 5 Eylül’de geçen yıl Berlinale’den En İyi Senaryo Ödülü’yle dönen Polonya yapımı Aşk Birleşik Devletleri (Zjednoczone Stany Milosci), 7 Eylül’de Guillaume Canet’nin Rock’n Roll’u ve 16 Eylül’de de Zeki Ökten-Yılmaz Güney klasiği Sürü (1978) gösterilecek
Altyazı’yı Nerede Bulabilirim?
Dergide Bu Ay
Bir Sinema Psikopatının Listesi
SEREN YÜCE
1. Sessiz Çığlık (Louder Than Bombs, 2005)
2. Ya Hep Ya Hiç (All or Nothing, 2002)
3. Yedinci Kıta (Der Siebente Kontinent, 1989)
4. Çocuk Pozu (Pozitia Copilului, 2013)
5. Mutluluk (Happiness, 1998)
6. The River (He Liu, 1997)
7. Karanlıktan Aydınlığa (Post Tenebras Lux, 2012)
8. The Prefab People (Panelkapcsolat, 1982)
9. Turist (Force Majeure, 2014)
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Rastgele Bir Film
Maud’daki Gecem (Ma Nuit Chez Maud), aşk, din, felsefe ve bunların hayattaki karşılıkları üzerine bir Éric Rohmer filmi. Yeni Dalga’nın en kendine has yönetmenlerinden biri olan Rohmer’in 1969 yapımı bu filmi, yönetmenin aynı temaları ve hikâye iskeletini farklı biçimlerde uyguladığı ‘Altı Ahlak Hikâyesi’ serisinin üçüncü (gösterim tarihi bakımından dördüncü) bölümü. Filmde, inançlı bir Katolik olan Jean-Louis’nin yaşamı, eski bir arkadaşı vesilesiyle tanıştığı Maud ve kilisede uzaktan gördüğü, ileride evleneceği kadın olduğundan emin olduğu Françoise ile ilişkileri etrafında anlatılıyor. Rohmer’in, kitabi sözlerle kendi hakkında fikir yürütmeyi seven karakterlere ve bu konuşkan karakterlerin eylemlerinden çok kendi eylemleri hakkındaki içsel düşüncelerine odaklanan, uzun diyaloglarla ve edebî referanslarla yüklü sinemasının en belirgin örneklerinden birisi olan bu film, özgün sinema diliyle günümüz sinemacılarına ilham vermeye devam ediyor. Ekrem Buğra Büte
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- Zeynep Dadak ile ‘Bir Film Nasıl Yapılır?’ semineri 17 Eylül’de başlıyor. https://t.co/2NBvQFpdBB https://t.co/705hjV56Qy about 1 hour ago from Twitter Web Client ReplyRetweetFavorite
- Fırat Yücel, Altın Portakal’ın ulusal yarışma bölümünün kaldırılmasıyla sonuçlanan süreci değerlendiriyor.… https://t.co/brX393awqs about 18 hours ago from Twitter Web Client ReplyRetweetFavorite
- UNIQ İstanbul⁰Açıkhava Gösterimleri, Eylül ayında da devam ediyor. https://t.co/Pphl93Gr1n https://t.co/vXPnH8ABuB 12:47:33 PM Eylül 04, 2017 from Twitter Web Client ReplyRetweetFavorite