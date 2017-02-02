Yönetmenlerle Buluşma 4: Onur Ünlü

2-12 Şubat / İstanbul Modern Sinema
Daha önceki yıllarda Reha Erdem, Derviş Zaim ve Zeki Demirkubuz retrospektiflerinin yapıldığı Yönetmenlerle Buluşma dizisinin dördüncü ayağının konuğu Onur Ünlü. Polis (2006), Beş Şehir (2010), Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) ve İtirazım Var (2014) gibi tür sinemasıyla arabeski kendine özgü tarzıyla harmanladığı filmlerinin yanı sıra, Leyla ile Mecnun, Ben de Özledim, Şubat ve Beş Kardeş gibi TV dizileriyle de tanınan Onur Ünlü ile 2 Şubat’ta bir söyleşi gerçekleştirilecek. Ünlü’nün filmlerinin yanı sıra dizilerinin de kimi bölümleri, SİYAD üyelerinin sunumları eşliğinde izleyiciyle buluşacak.