Yönetmenlerle Buluşma 4: Onur Ünlü

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2-12 Şubat / İstanbul Modern Sinema

Daha önceki yıllarda Reha Erdem, Derviş Zaim ve Zeki Demirkubuz retrospektiflerinin yapıldığı Yönetmenlerle Buluşma dizisinin dördüncü ayağının konuğu Onur Ünlü. Polis (2006), Beş Şehir (2010), Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) ve İtirazım Var (2014) gibi tür sinemasıyla arabeski kendine özgü tarzıyla harmanladığı filmlerinin yanı sıra, Leyla ile Mecnun, Ben de Özledim, Şubat ve Beş Kardeş gibi TV dizileriyle de tanınan Onur Ünlü ile 2 Şubat’ta bir söyleşi gerçekleştirilecek. Ünlü’nün filmlerinin yanı sıra dizilerinin de kimi bölümleri, SİYAD üyelerinin sunumları eşliğinde izleyiciyle buluşacak.

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