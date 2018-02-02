Yönetmenlerle Buluşma 5: Ümit Ünal

1-11 Şubat / İstanbul Modern Sinema
Önceki yıllarda Reha Erdem, Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz ve Onur Ünlü retrospektiflerinin yapıldığı Yönetmenlerle Buluşma dizisinin beşinci ayağının konuğu Ümit Ünal. 80’li yıllarda kaleme aldığı senaryolarıyla ve 9 (2002), Gölgesizler (2008), Ses (2010) ve Nar (2011) gibi filmleriyle tanınan Ünal’ın, seri katile dönüşen bir ev kadınını konu edinen son filmi Sofra Sırları da bu ay vizyona giriyor. Etkinlik kapsamında yönetmenin filmlerinden bir seçki, sinema yazarlarının sunumları ve film ekiplerinden katılımcılar eşliğinde izleyiciyle buluşacak. 8 Şubat günü saat 19:00’daysa, Ümit Ünal ile Sofra Sırları’nın başrol oyuncusu Demet Evgar’ın katıldığı bir söyleşi gerçekleşecek.