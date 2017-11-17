Ali Deniz Şensöz ile ‘Film Dilinin Evrimi’ Semineri

Paylaş

Eğitmen: Ali Deniz Şensöz

Kurs Başlangıcı: 2 Aralık Cumartesi

Kurs Süresi: 6 hafta (haftada 4 saat, toplam 24 saat)

Saatler: Cumartesi günleri 15:00-19:00 arası

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi

Bu seminerde, film dilinin sinema tarihi içinde nasıl şekillendiğine, yönetmenler, akımlar ve kuramlar tarafından nasıl geliştirildiğine bakacağız. Her hafta bir filmin gösterileceği ve analiz edileceği seminerde hem sinema tarihinde bir yolculuğa çıkılacak hem film teorisinin gelişimi incelenecek hem de sinema dilinin sınırlarının nerelere uzandığı keşfedilecek.

1.Hafta: Film Dili Kurulurken

Örnek Film: Yurttaş Kane (Citizen Kane, 1941), Yön: Orson Welles

2. Hafta: Tür Sinemasının Dili

Örnek Film: Yaratık (Alien, 1979), Yön: Ridley Scott

3. Hafta: Karşı Sinemanın Dili

Örnek Film: Serseri Âşıklar (À Bout de Souffle, 1960), Yön: Jean-Luc Godard

4. Hafta: Feminist Sinemanın Dili

Örnek Film: Küçük Papatyalar (Sedmikrásky, 1966), Yön: Vera Chytilová

5. Hafta: Aşkın Sinemanın Dili

Örnek Film: Ayna (Zerkalo, 1975), Yön: Andrei Tarkovsky

6. Hafta: Postmodern Sinemanın Dili

Örnek Film: Kırmızı Değirmen (Moulin Rouge!, 2001), Yön: Baz Luhrmann

Ali Deniz Şensöz kimdir?

Yeditepe Üniversitesi İşletme (Almanca) bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV bölümünde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2007 yılında sinema yazarlığına başladı. İki yıl düzenli olarak Bant Dergisi’nde sinema yazıları kaleme aldı. 2011’de Rotterdam Film Festivali’nin Genç Sinema Yazarları atölyesine kabul edildi, yine aynı yıl Nisimasa’nın Cannes Film Festivali esnasında düzenlediği Genç Film Eleştirmenleri atölyesine seçildi. Şu an, 2008 yılında yazmaya başladığı Altyazı Dergisi’nde internet editörü olarak görev almakta. 2012’den beri ise derginin yayın kurulunda yer alıyor ve çeşitli mecralarda yazılar yazmaya devam ediyor.

Loading…