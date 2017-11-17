Ali Deniz Şensöz ile ‘Film Dilinin Evrimi’ Semineri

Eğitmen: Ali Deniz Şensöz
Kurs Başlangıcı: 2 Aralık Cumartesi
Kurs Süresi: 6 hafta (haftada 4 saat, toplam 24 saat)
Saatler: Cumartesi günleri 15:00-19:00 arası
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi
Bu seminerde, film dilinin sinema tarihi içinde nasıl şekillendiğine, yönetmenler, akımlar ve kuramlar tarafından nasıl geliştirildiğine bakacağız. Her hafta bir filmin gösterileceği ve analiz edileceği seminerde hem sinema tarihinde bir yolculuğa çıkılacak hem film teorisinin gelişimi incelenecek hem de sinema dilinin sınırlarının nerelere uzandığı keşfedilecek.
1.Hafta: Film Dili Kurulurken
Örnek Film: Yurttaş Kane (Citizen Kane, 1941), Yön: Orson Welles
2. Hafta: Tür Sinemasının Dili
Örnek Film: Yaratık (Alien, 1979), Yön: Ridley Scott
3. Hafta: Karşı Sinemanın Dili
Örnek Film: Serseri Âşıklar (À Bout de Souffle, 1960), Yön: Jean-Luc Godard
4. Hafta: Feminist Sinemanın Dili
Örnek Film: Küçük Papatyalar (Sedmikrásky, 1966), Yön: Vera Chytilová
5. Hafta: Aşkın Sinemanın Dili
Örnek Film: Ayna (Zerkalo, 1975), Yön: Andrei Tarkovsky
6. Hafta: Postmodern Sinemanın Dili
Örnek Film: Kırmızı Değirmen (Moulin Rouge!, 2001), Yön: Baz Luhrmann
Ali Deniz Şensöz kimdir?
Yeditepe Üniversitesi İşletme (Almanca) bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV bölümünde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2007 yılında sinema yazarlığına başladı. İki yıl düzenli olarak Bant Dergisi’nde sinema yazıları kaleme aldı. 2011’de Rotterdam Film Festivali’nin Genç Sinema Yazarları atölyesine kabul edildi, yine aynı yıl Nisimasa’nın Cannes Film Festivali esnasında düzenlediği Genç Film Eleştirmenleri atölyesine seçildi. Şu an, 2008 yılında yazmaya başladığı Altyazı Dergisi’nde internet editörü olarak görev almakta. 2012’den beri ise derginin yayın kurulunda yer alıyor ve çeşitli mecralarda yazılar yazmaya devam ediyor.