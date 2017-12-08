Senem Aytaç ile ‘Film Okuması ve Sinema Yazarlığı’ Semineri

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Bir film nasıl okunur? Bir film üzerine nasıl yazılır? Bu sorular etrafında şekillendirilmiş olan altı haftalık seminerde, bir filmin üretildiği koşullardan, okunacak bir metin olarak filmin kendisine; sinema dilinin araçlarını nasıl kullandığından filmin olası alt metinlerine ve etrafındaki başka metinlerle diyaloğuna, çok farklı konulara değinilecektir. Her hafta gösterilecek bir filmin detaylı olarak tartışılacağı seminerin amacı, katılımcılarına film analizi yapma pratiği kazandırmaktır.

Eğitmen: Senem Aytaç

Kurs Başlangıcı: 7 Ocak Pazar

Kurs Süresi: 6 hafta (haftada 4 saat, toplam 24 saat)

Saatler: Pazar günleri 15:00-19:00 arası

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi

Kurs Ücreti: 600 TL, öğrenci ve öğretmenlere %50, BÜMED üyelerine %25 indirimli

1. Hafta: BAĞLAM

Kim, Nerede, Ne Zaman, Hangi Koşullarda Çekmiş?

Film: Son Gösteri (The Last Picture Show, 1971) Yön: Peter Bogdanovich

2. Hafta: METİN

Ne Çekmiş? Bize Ne Diyor?

Film: Üçüncü Adam (The Third Man, 1949) Yön: Carol Reed

3. Hafta: DİL

Film Dilinin Araçlarını Nasıl Kullanmış?

Film: Erkek, Dişi (Masculin Féminin, 1966) Yön: Jean-Luc Godard

4. Hafta: ALT METİNLER

Kazıyınca Altından Neler Çıkıyor?

Film: Trendeki Yabancılar (Strangers on a Train, 1951) Yön: Alfred Hitchcock

5. Hafta: METİNLERARASILIK

Başka Kimlerle, Nelerle Konuşuyor?

Film: Kabare (Cabaret, 1972) Yön: Bob Fosse

6. Hafta: YAZMA EGZERSİZİ

Biz Nasıl Desek?

Film: Chungking Ekspresi (Chungking Express, 1994) Yön: Wong Kar-Wai

Senem Aytaç kimdir?

ODTÜ, Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi gördü. Aynı bölümde 2001-2005 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2004’ten itibaren yazılarıyla katkıda bulunduğu ve 2006 ile 2017 yılları arasında editör olarak çalıştığı Altyazı Aylık Sinema Dergisi’ndeki yayın kurulu üyeliğini sürdürmekte. Aytaç, sinema yazarlığının yanı sıra seminerler düzenlemeye ve eğitmenlik yapmaya devam ediyor.

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