Bir Sinema Psikopatının Listesi: 1960’ın En İyileri

Bir öğrencisi olarak bilirsiniz, ilkbahar ayları geldiğinde Mithat Alam yılın en iyi filmleri listesini Sinematek adındaki e-posta grubuna gönderecektir. Mithat Bey geride kalan yılla işini ne zaman bitirmişse o zaman gelir listesi. Bazen Mart, bazen Nisan, bazen de Mayıs’ta. “O yılla işini bitirmek” şu anlama gelir: Mithat Bey sinema dergilerini satır satır taramış, özellikle de beğenisine güvendiği yazarların kayda değer gördüğü tüm filmleri izlemiş, vizyonda ya da festivallerde yakalayamadığı filmlerin DVD’sinin çıkmasını beklemiştir. Ama iş bununla da bitmez. Sinema zevkine güvendiği dostlarının önerdiği fakat hiçbir listede yer almayan filmleri de izlemiştir. Bunlardan biri belki kendi listesine de girecek, hatta böylece dostluklarını da pekiştirecektir. Genellikle ellilik ya da otuzluk olan liste, “yıl kötüyse” yirmi filmle sınırlı da olabilir. İlk üç sıradaki filmler özellikle önemlidir. Eğer üst sıralardaki filmlerin bu mertebeyi hak etmediğini düşünüyorsa, ikinci ve üçüncü sıraları boş bırakabilir mesela. Mithat Bey’in bu listeleri her yıl bu kadar özenle hazırlamaktaki öncelikli amacı, çevresindeki sinefilleri kendi listelerini yapmaya kışkırtmaktır. Bir diğer amacıysa ortalığı karıştırmaktır; örneğin çokça sevilen ama onun sevmediği bir filme dair tartışma çıkmasını sağlamak.

Sinefillik mesleğini sahiplendiği çok genç yaşlarından beri sürekli listeler hazırlayan Mithat Bey, son on yedi yılın listelerini öğrencileriyle de paylaşmıştı. Hayatta en ciddiye aldığı şeylerden biriydi bu. Önceki yılların listeleri dosyalarda duruyor. Ama bir yılı, bir özel yılı ayrıca paylaşmak istemiş. İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin Rocco ve Kardeşleri’yle nihayete erdiği, Fransız Yeni Dalgası’nın Serseri Âşıklar’la adının konduğu yıl, 1960. Elli filmlik listeye göz gezdirirken “ne yılmış” diye düşünebilirsiniz. Mithat Bey’in listelere olan tutkusuna ithafen başlattığımız bu yeni oyunbaz köşemizde, her ay bir sinefilin kişisel sinema zevklerine göre hazırlayacağı özel ve öznel listelere yer vereceğiz. Fırat Yücel

1960’ın En İyileri

MİTHAT ALAM

1.Rocco ve Kardeşleri (Rocco e i Suoi Fratelli)

YÖN: LUCHINO VISCONTI

2. Garsoniyer (The Apartment)

YÖN: BILLY WILDER

3. Spartaküs (Spartacus)

YÖN: STANLEY KUBRICK

4. Wild River

YÖN: ELIA KAZAN

5. Sapık (Psycho)

YÖN: ALFRED HITCHCOCK

6. Tatlı Hayat (La Dolce Vita)

YÖN: FEDERICO FELLINI

7. Serseri Âşıklar (Â Bout de Souffle)

YÖN: JEAN-LUC GODARD

8. Kaynak (Jungfrukällan)

YÖN: INGMAR BERGMAN

9. Macera (L’Avventura)

YÖN: MICHELANGELO ANTONIONI

10. Le Trou

YÖN: JACQUES BECKER

11. Piyanisti Vurun (Tirez sur le pianiste)

YÖN: FRANÇOIS TRUFFAUT

12. The Magnificent Seven (Yedi Silahşörler)

YÖN: JOHN STURGES

13. Kızgın Güneş (Plein Soleil)

YÖN: RENÉ CLÉMENT

14. Kızım ve Ben (La Ciociara)

YÖN: VITTORIO DE SICA

15. Geç Gelen Sonbahar (Akibiyori)

YÖN: YASUJIRÔ OZU

16. Kadın Katili (Peeping Tom)

YÖN: MICHAEL POWELL

17. Warui Yatsu Hodo Yoku Nemuru (The Bad Sleep Well)

YÖN:AKIRA KUROSAWA

18. The Fugutive Kind

YÖN: SIDNEY LUMET

19. Sevişme Günleri (Saturday Night and Sunday Morning)

YÖN: KAREL REISZ

20. Acı Nikah (Il bell’Antonio)

YÖN: MAURO BOLOGNINI

21. Classe Tous Risques

YÖN: CLAUDE SAUTET

22. Hadaka No Shima (The Naked Island)

YÖN: KANETO SHINDÔ

23. Yüzü Olmayan Gözler (Les Yeux Sans Visage)

YÖN: GEORGES FRANJU

24. Elmar Gantry

YÖN: RICHARD BROOKS

25. Sons and Lovers

YÖN: JACK CARDIFF

26. Zazie Metroda (Zazie dans le Métro)

YÖN: LOUIS MALLE

27. Seishun Zankoku Monogatari (Cruel Story of Youth)

YÖN: NAGISSA ÔSHIMA

28. Eksodüs (Exodus)

YÖN: OTTO PREMINGER

29. Masum Suçlu (Sergeant Rutledge)

YÖN: JOHN FORD

30. Vahşi Masumlar (Savage Innocents)

YÖN: NICHOLAS RAY

31. Günah Çocuğu (Home From the Hill)

YÖN: VINCENTE MINNELLI

32. La Joven (The Young One)

YÖN: LUİS BUÑUEL

33. Gel Sevişelim (Let’s Make Love)

YÖN: GOERGE CUKOR

34. Gün Batışı (The Sundowners)

YÖN: FRED ZINNEMANN

35. Affedilmeyen (The Unforgiven)

YÖN: JOHN HUSTON

36. Tunes of Glory

YÖN: RONALD NEAME

37. Sahte Tebessüm (The Entertainer)

YÖN: TONY RICHARDSON

38. Pazar Günü Asla (Never on Sunday)

YÖN: JULES DASSIN

39. Rüzgârın Mirası (Inherit the Wind)

YÖN: STANLEY KRAMER

40. Alamo Fedaileri (The Alamo)

YÖN: JOHN WAYNE

41. Neotpravlennoe Pismo (Letter Never Sent)

YÖN: MIKHAIL KALATOZOV

42- The Angry Silence

YÖN: GUY GREEN

43. Adua e le Compagne

YÖN: ANTONIO PIETRANGELI

44. Karanlık Merdivenler (The Dark at the Top of the Stairs)

YÖN: DELBERT MANN

45. Vizonlu Venüs (Butterfield 8)

YÖN: DANIEL MANN

46. Bar Yıldızı (Can-Can)

YÖN: WALTER LANG

47. Soyguncular (Ocean’s Eleven)

YÖN: LEWIS MILESTONE

48. Sisli Geceler (Midnight Lace)

YÖN: DON SIEGEL

49. House of Usher

YÖN: ROGER CORMAN

50. Centilmenler Birliği (The League of Gentleman)

YÖN: BASIL DEARDEN