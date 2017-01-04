Bir Sinema Psikopatının Listesi: 1960’ın En İyileri

Bir öğrencisi olarak bilirsiniz, ilkbahar ayları geldiğinde Mithat Alam yılın en iyi filmleri listesini Sinematek adındaki e-posta grubuna gönderecektir. Mithat Bey geride kalan yılla işini ne zaman bitirmişse o zaman gelir listesi. Bazen Mart, bazen Nisan, bazen de Mayıs’ta. “O yılla işini bitirmek” şu anlama gelir: Mithat Bey sinema dergilerini satır satır taramış, özellikle de beğenisine güvendiği yazarların kayda değer gördüğü tüm filmleri izlemiş, vizyonda ya da festivallerde yakalayamadığı filmlerin DVD’sinin çıkmasını beklemiştir. Ama iş bununla da bitmez. Sinema zevkine güvendiği dostlarının önerdiği fakat hiçbir listede yer almayan filmleri de izlemiştir. Bunlardan biri belki kendi listesine de girecek, hatta böylece dostluklarını da pekiştirecektir. Genellikle ellilik ya da otuzluk olan liste, “yıl kötüyse” yirmi filmle sınırlı da olabilir. İlk üç sıradaki filmler özellikle önemlidir. Eğer üst sıralardaki filmlerin bu mertebeyi hak etmediğini düşünüyorsa, ikinci ve üçüncü sıraları boş bırakabilir mesela. Mithat Bey’in bu listeleri her yıl bu kadar özenle hazırlamaktaki öncelikli amacı, çevresindeki sinefilleri kendi listelerini yapmaya kışkırtmaktır. Bir diğer amacıysa ortalığı karıştırmaktır; örneğin çokça sevilen ama onun sevmediği bir filme dair tartışma çıkmasını sağlamak.
Sinefillik mesleğini sahiplendiği çok genç yaşlarından beri sürekli listeler hazırlayan Mithat Bey, son on yedi yılın listelerini öğrencileriyle de paylaşmıştı. Hayatta en ciddiye aldığı şeylerden biriydi bu. Önceki yılların listeleri dosyalarda duruyor. Ama bir yılı, bir özel yılı ayrıca paylaşmak istemiş. İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin Rocco ve Kardeşleri’yle nihayete erdiği, Fransız Yeni Dalgası’nın Serseri Âşıklar’la adının konduğu yıl, 1960. Elli filmlik listeye göz gezdirirken “ne yılmış” diye düşünebilirsiniz. Mithat Bey’in listelere olan tutkusuna ithafen başlattığımız bu yeni oyunbaz köşemizde, her ay bir sinefilin kişisel sinema zevklerine göre hazırlayacağı özel ve öznel listelere yer vereceğiz. Fırat Yücel
1960’ın En İyileri
MİTHAT ALAM
1.Rocco ve Kardeşleri (Rocco e i Suoi Fratelli)
YÖN: LUCHINO VISCONTI
2. Garsoniyer (The Apartment)
YÖN: BILLY WILDER
3. Spartaküs (Spartacus)
YÖN: STANLEY KUBRICK
4. Wild River
YÖN: ELIA KAZAN
5. Sapık (Psycho)
YÖN: ALFRED HITCHCOCK
6. Tatlı Hayat (La Dolce Vita)
YÖN: FEDERICO FELLINI
7. Serseri Âşıklar (Â Bout de Souffle)
YÖN: JEAN-LUC GODARD
8. Kaynak (Jungfrukällan)
YÖN: INGMAR BERGMAN
9. Macera (L’Avventura)
YÖN: MICHELANGELO ANTONIONI
10. Le Trou
YÖN: JACQUES BECKER
11. Piyanisti Vurun (Tirez sur le pianiste)
YÖN: FRANÇOIS TRUFFAUT
12. The Magnificent Seven (Yedi Silahşörler)
YÖN: JOHN STURGES
13. Kızgın Güneş (Plein Soleil)
YÖN: RENÉ CLÉMENT
14. Kızım ve Ben (La Ciociara)
YÖN: VITTORIO DE SICA
15. Geç Gelen Sonbahar (Akibiyori)
YÖN: YASUJIRÔ OZU
16. Kadın Katili (Peeping Tom)
YÖN: MICHAEL POWELL
17. Warui Yatsu Hodo Yoku Nemuru (The Bad Sleep Well)
YÖN:AKIRA KUROSAWA
18. The Fugutive Kind
YÖN: SIDNEY LUMET
19. Sevişme Günleri (Saturday Night and Sunday Morning)
YÖN: KAREL REISZ
20. Acı Nikah (Il bell’Antonio)
YÖN: MAURO BOLOGNINI
21. Classe Tous Risques
YÖN: CLAUDE SAUTET
22. Hadaka No Shima (The Naked Island)
YÖN: KANETO SHINDÔ
23. Yüzü Olmayan Gözler (Les Yeux Sans Visage)
YÖN: GEORGES FRANJU
24. Elmar Gantry
YÖN: RICHARD BROOKS
25. Sons and Lovers
YÖN: JACK CARDIFF
26. Zazie Metroda (Zazie dans le Métro)
YÖN: LOUIS MALLE
27. Seishun Zankoku Monogatari (Cruel Story of Youth)
YÖN: NAGISSA ÔSHIMA
28. Eksodüs (Exodus)
YÖN: OTTO PREMINGER
29. Masum Suçlu (Sergeant Rutledge)
YÖN: JOHN FORD
30. Vahşi Masumlar (Savage Innocents)
YÖN: NICHOLAS RAY
31. Günah Çocuğu (Home From the Hill)
YÖN: VINCENTE MINNELLI
32. La Joven (The Young One)
YÖN: LUİS BUÑUEL
33. Gel Sevişelim (Let’s Make Love)
YÖN: GOERGE CUKOR
34. Gün Batışı (The Sundowners)
YÖN: FRED ZINNEMANN
35. Affedilmeyen (The Unforgiven)
YÖN: JOHN HUSTON
36. Tunes of Glory
YÖN: RONALD NEAME
37. Sahte Tebessüm (The Entertainer)
YÖN: TONY RICHARDSON
38. Pazar Günü Asla (Never on Sunday)
YÖN: JULES DASSIN
39. Rüzgârın Mirası (Inherit the Wind)
YÖN: STANLEY KRAMER
40. Alamo Fedaileri (The Alamo)
YÖN: JOHN WAYNE
41. Neotpravlennoe Pismo (Letter Never Sent)
YÖN: MIKHAIL KALATOZOV
42- The Angry Silence
YÖN: GUY GREEN
43. Adua e le Compagne
YÖN: ANTONIO PIETRANGELI
44. Karanlık Merdivenler (The Dark at the Top of the Stairs)
YÖN: DELBERT MANN
45. Vizonlu Venüs (Butterfield 8)
YÖN: DANIEL MANN
46. Bar Yıldızı (Can-Can)
YÖN: WALTER LANG
47. Soyguncular (Ocean’s Eleven)
YÖN: LEWIS MILESTONE
48. Sisli Geceler (Midnight Lace)
YÖN: DON SIEGEL
49. House of Usher
YÖN: ROGER CORMAN
50. Centilmenler Birliği (The League of Gentleman)
YÖN: BASIL DEARDEN