Bir Sinema Psikopatının Listesi: Mr. Peters’ın Bağlantıları

On film? “Mümkün değil”… Fakat sonra üzerinde düşünmek, ki çok zevkliydi (o film, bu film, şu sahne, bu sahne), başka şeyler de düşündürdü: Sınıflamalar (Borges), sınırlamalar (“her tanımlama/ bir sınırlama” diyen haiku ve tersi), seçimler (Sartre), yöntemler…

On film? Neye göre? Ve kim olarak? Bunları düşünürken Express’in arka kapağının mürekkebi kurumamıştı. David Lynch: “Kendini nasıl tanımlarsın?” Harry Dean Stanton: “Kendin diye bir şey yoktur.”

Önce Rimbaud geliyor akla. Sonra da Sartre: “Neyi seçiyorsak oyuz.” Netice itibarıyla tabii. Ve yine netice itibarıyla, seçtiğimiz şeye aitiz. Peki, nasıl seçiyoruz? Kendi kendimizeyken ve beyan ederken… Evet, altı üstü on film. Gene de seçim, seçim. O hâlde? Arthur Miller’ın ‘Mr. Peters’ın Bağlantıları’nda dediği gibi: “Bir söz ağzınızdan çıkana kadar size aittir, ağzınızdan çıktığı andan itibaren siz ona aitsiniz.”

On film? Bize ait olanlar. Ve ait olduklarımız: Yazıya dökülen, eşe dosta “mutlaka görün” denen, sohbetlerde defalarca konu edilen filmler… Bu seçim onlar arasından. Ait olunan ‘ilk on’.

Madem “kartları” açıyoruz, joker şart: Bir+Bir dergisine adını veren Jean-Luc Godard filmi One Plus One (1968) ve kitabını yaptığımız Dennis Hopper imzalı Easy Rider (1969) ‘ilk on’un üzerinde.

Bir de mecburen dışındakiler var –aynı yönetmenin birden fazla filmi olmasın diye. Ve belgeseller. Martin Scorsese’nin No Direction Home: Bob Dylan’ı (2005) mesela. İki jokere ilaveten bir ‘bonus’: David Mamet’in Oyunlar Evi (House of Games, 1987). Bir de ‘hidden track’: Milos Forman’dan Bir Zamanlar (Ragtime, 1981). “İlk on” ise alttaki gibi –alfabetik sırayla.

Mr. Peters’ın Bağlantıları

YÜCEL GÖKTÜRK

1. Aşk Zamanı (Faa Yeung Nin Wa, 2000)

YÖN: WONG KAR WAI

2. Balo (Le Bal, 1983)

YÖN: ETTORE SCOLA

3. Danton (1983)

YÖN: ANDRZEJ WAJDA

4. Düttürü Dünya (1988 )

YÖN: ZEKİ ÖKTEN

5. Mimi: Bir Metalurji İşçisinin İncinen Onuru ( Mimì: Metallurgico Ferito Nell’onore, 1972)

YÖN: LINA WERTMÜLLER

6. 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men, 1958)

YÖN: SIDNEY LUMET

7. Paterson (2016)

YÖN: JIM JARMUSCH

8. Torino Atı (A Torinói Ló, 2011)

YÖN: BÉLA TARR

9. Üç Defin (The Three Burials of Melquiades Estrada, 2005)

YÖN: TOMMY LEE JONES

10. Yol (1982)

YÖN: ŞERİF GÖREN, YILMAZ GÜNEY